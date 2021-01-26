В России выявили менее 19 тысяч случаев коронавируса за сутки
- РИА Новости
За сутки в России умерли 564 человека с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов — 70 482.
Выздоровели за последние 24 часа 23 798 человек. За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечился 3 174 561 пациент.
Накануне в России зарегистрировали 19 290 случаев заболевания коронавирусом и 456 летальных исходов, связанных с COVID-19. Выписали 19 003 человек.
По словам российского лидера Владимира Путина, ситуация с распространением коронавируса в стране постепенно стабилизируется.
Ранее врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU дал рекомендации по вакцинации от COVID-19.