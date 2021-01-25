В России выявили 19 290 случаев коронавируса за сутки

В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 19 290 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 увеличилось до 3 738 690, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки в России умерли 456 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов — 69 918.

Выздоровели за последние 24 часа 19 003 человека. За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 3 150 763 пациента.

Накануне в России зарегистрировали 21 127 случаев заболевания коронавирусом и 491 летальный исход, связанный с COVID-19. Выписали 22 445 человек.

Ранее врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU дал рекомендации по вакцинации от COVID-19.