В России выявили 19 290 случаев коронавируса за сутки
- globallookpress.com
За сутки в России умерли 456 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов — 69 918.
Выздоровели за последние 24 часа 19 003 человека. За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 3 150 763 пациента.
Накануне в России зарегистрировали 21 127 случаев заболевания коронавирусом и 491 летальный исход, связанный с COVID-19. Выписали 22 445 человек.
Ранее врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU дал рекомендации по вакцинации от COVID-19.