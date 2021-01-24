Эксперт дал рекомендации по вакцинации от COVID-19

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Врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев дал рекомендации по вакцинации от COVID-19.
Эксперт дал рекомендации по вакцинации от COVID-19
  • РИА Новости

«Первая вакцинация необходима, но без второй бустерной дозы эффективность будет очень низкая», — заявил он в беседе с URA.RU, комментируя особенности двухкомпонентной вакцины.

По его словам, первая прививка основная, вторая — дополнительная, необходимая для повышения эффективности.

Он подчеркнул, что это классический вариант вакцинации.

Ранее врач-невролог Института мозга человека РАН Надежда Королёва в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дала рекомендации по восстановлению после COVID-19.

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