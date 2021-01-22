Невролог дала рекомендации по восстановлению после COVID-19
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- АГН «Москва»
«После окончания острого периода COVID-19 пациенты часто чувствуют сильную слабость, и здесь важно не залёживаться. Необходима активная оксигенация мозга, свежий воздух. Можно чередовать активное движение с периодом отдыха в постели по несколько раз в течение дня», — заявила она в беседе с изданием «ПолитЭксперт».
По её словам, не следует переутомляться.
Как отметила Королёва, после ухода симптоматики COVID-19 нужно продолжать гимнастику и прогулки на свежем воздухе.
«Также важно питание с высоким содержанием витаминов, преимущество надо отдавать овощам и фруктам», — считает эксперт.
Ранее иммунолог Валерий Черешнев в беседе с URA.RU дал рекомендации желающим сделать прививку от COVID-19.