Невролог дала рекомендации по восстановлению после COVID-19

Врач-невролог Института мозга человека РАН Надежда Королёва дала рекомендации по восстановлению после COVID-19.

«После окончания острого периода COVID-19 пациенты часто чувствуют сильную слабость, и здесь важно не залёживаться. Необходима активная оксигенация мозга, свежий воздух. Можно чередовать активное движение с периодом отдыха в постели по несколько раз в течение дня», — заявила она в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По её словам, не следует переутомляться.

Как отметила Королёва, после ухода симптоматики COVID-19 нужно продолжать гимнастику и прогулки на свежем воздухе.

«Также важно питание с высоким содержанием витаминов, преимущество надо отдавать овощам и фруктам», — считает эксперт.

Ранее иммунолог Валерий Черешнев в беседе с URA.RU дал рекомендации желающим сделать прививку от COVID-19.