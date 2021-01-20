Иммунолог дал рекомендации желающим сделать прививку от COVID-19

Иммунолог Валерий Черешнев дал рекомендации желающим сделать прививку от COVID-19.

В беседе с URA.RU он заявил, что после первой дозы вакцины от коронавируса организм в течение трёх недель уязвим.

«И после второй три недели очень уязвим. То есть вот эти полтора месяца надо чётко соблюдать изоляцию», — считает эксперт.

По его словам, если человек заболел после первой прививки, нужно выяснить, чем именно. Если это коронавирус, то вторая прививка не потребуется, так как после болезни сформируется иммунитет, добавил Черешнев.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с НСН рассказал о факторах, повышающих риск заболевания COVID-19.