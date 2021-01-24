В России выявили 21 127 случаев коронавируса за сутки

В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 21 127 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 увеличилось до 3 719 400, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки умер 491 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов — 69 462.

Выздоровели за последние 24 часа 22 445 человек. За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 3 131 760 пациентов.

Накануне в России зарегистрировали 20 921 случай заболевания коронавирусом и 559 летальных исходов, связанных с COVID-19. Выписали 27 779 человек.

Как сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, к настоящему моменту произведено 7,6 млн доз вакцины от коронавируса, 2,1 млн из которых поставлены в регионы.

Для вакцинации от COVID-19 открыты 2250 пунктов по всей стране.