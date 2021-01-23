В России выявлен 20 921 случай коронавируса за сутки

В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 20 921 человека. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 увеличилось до 3 698 273, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки умерли 559 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов — 68 971.

Выздоровели за последние 24 часа 27 779 человек. За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 3 109 315 пациентов.

Накануне в России зарегистрировали 21 513 случая заболевания коронавирусом и 580 летальных исходов, связанных с COVID-19. Выписали 27 318 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о тренде на снижение заболеваемости COVID-19 в стране.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, массовая вакцинация граждан уже идёт во всех российских регионах.