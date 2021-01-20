Попова заявила о тренде на снижение заболеваемости COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России.

«Цифры у нас снижаются, тренд идёт на снижение. Россия по ежесуточным заболевшим на 100 тыс. населения стабильно занимает 60—56-е место в рейтинге государств», — цитирует РИА Новости Попову.

При этом она отметила, что по количеству проводимых тестов на коронавирус на 100 тыс. населения Россия входит в тройку лидеров.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация граждан против новой коронавирусной инфекции уже идёт во всех российских регионах.