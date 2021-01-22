В России выявлено 21 513 случаев коронавируса за сутки

В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 21 513 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 увеличилось до 3 677 352, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки умерли 580 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов — 68 412.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 3 081 536 пациентов. За сутки выздоровели 27 318 человек.

Накануне в России зарегистрировали 21 887 случаев заболевания коронавирусом и 612 летальных исходов, связанных с COVID-19. Выписали 26 902 человека.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о тренде на снижение заболеваемости COVID-19 в стране.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, массовая вакцинация граждан уже идёт во всех российских регионах.

Он отметил, что Москва, Московская, Белгородская и Сахалинская области, а также Хабаровский край лидируют по внедрению записи на вакцинацию через портал госуслуг.