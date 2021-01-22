В России выявлено 21 513 случаев коронавируса за сутки
- © РИА Новости
За сутки умерли 580 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов — 68 412.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 3 081 536 пациентов. За сутки выздоровели 27 318 человек.
Накануне в России зарегистрировали 21 887 случаев заболевания коронавирусом и 612 летальных исходов, связанных с COVID-19. Выписали 26 902 человека.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о тренде на снижение заболеваемости COVID-19 в стране.
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, массовая вакцинация граждан уже идёт во всех российских регионах.
Он отметил, что Москва, Московская, Белгородская и Сахалинская области, а также Хабаровский край лидируют по внедрению записи на вакцинацию через портал госуслуг.