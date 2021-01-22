В России выявлено 21 513 случаев коронавируса за сутки

Короткая ссылка
RT
В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 21 513 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 увеличилось до 3 677 352, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В России выявлено 21 513 случаев коронавируса за сутки
  • © РИА Новости

За сутки умерли 580 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов — 68 412.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 3 081 536 пациентов. За сутки выздоровели 27 318 человек.

Накануне в России зарегистрировали 21 887 случаев заболевания коронавирусом и 612 летальных исходов, связанных с COVID-19. Выписали 26 902 человека.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о тренде на снижение заболеваемости COVID-19 в стране.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, массовая вакцинация граждан уже идёт во всех российских регионах. 

Он отметил, что Москва, Московская, Белгородская и Сахалинская области, а также Хабаровский край лидируют по внедрению записи на вакцинацию через портал госуслуг. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить