В России выявлено 21 887 случаев коронавируса за сутки

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В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 21 887 человек в 85 регионах. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 увеличилось до 3 655 839, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В России выявлено 21 887 случаев коронавируса за сутки
  • © Софья Сандурская
  • АГН «Москва»

У 10,8% новых заболевших не наблюдается симптомов коронавируса.

За сутки в России скончались 612 пациентов с коронавирусом. Ещё 26 902 человека вылечились от COVID-19. Всего за время пандемии от последствий коронавируса умерли 67 832 заболевших, 3 054 218 пациентов выписали после выздоровления.

Накануне в России зарегистрировали 21 152 случая заболевания коронавирусом и 597 летальных исходов, связанных с COVID-19. Выписали 25 290 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о тренде на снижение заболеваемости COVID-19 в России.

Вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с НСН рассказал о факторах, повышающих риск заболевания коронавирусом.

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