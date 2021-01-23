Голикова рассказала о ходе массовой вакцинации от COVID-19 в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что к настоящему моменту произведено 7,6 млн доз вакцины от коронавируса, 2,1 млн из которых поставлены в регионы. Для вакцинации от COVID-19 открыты 2250 пунктов по всей стране.

«На момент, когда президент давал поручение о переходе от масштабной к массовой вакцинации, такой простой пример: в России было порядка 1300 пунктов вакцинации, сейчас уже это 2250», — цитирует её в эфире телеканала «Россия 1» РИА Новости.

Голикова также сообщила, что со следующей недели планируется дополнительно нарастить объёмы производства и поставок вакцин.

«Мы ориентировали наших коллег из регионов, чтобы не только были возможности записи для вакцинирования на портале государственных услуг, но и вакцинация была организована для малонаселённых и отдалённых населённых пунктов», — подчеркнула вице-премьер.

По её словам, в I квартале 2021 года в медицинские организации должно поступить более 17 млн доз вакцины от COVID-19.

«Мы сейчас за эту неделю сформировали предварительный план вакцинации на I квартал 2021 года... и мы оцениваем, что если всё пойдет без сбоев, то мы сможем вовлечь в этот процесс порядка 20 млн наших граждан», — добавила она, уточнив, что это будут как привитые двумя дозами вакцины, так и получившие одну.

С 18 января в России началась массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции COVID-19.

Профессор вирусологии, автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов в беседе с URA.RU рассказал, когда лучше всего сделать прививку от коронавируса.