В России начинается массовая вакцинация от коронавируса

В России с 18 января начинается массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает РИА Новости, вакцинация от коронавируса в России проводится бесплатно и на добровольной основе.

Россияне могут привиться одной из двух зарегистрированных вакцин — «Спутник V» или «ЭпиВакКорона».

13 января президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил со следующей недели перейти от масштабной к массовой вакцинации россиян от коронавируса.

Минздрав России поручил регионам увеличить число прививочных пунктов в рамках подготовки к массовой вакцинации от коронавирусной инфекции.