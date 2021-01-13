Минздрав поручил увеличить число прививочных пунктов в регионах

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Минздрав России поручил регионам увеличить число прививочных пунктов в рамках подготовки к массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Минздрав поручил увеличить число прививочных пунктов в регионах
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По его словам, специалисты разработали стандартные операционные процедуры, регламентирующие все этапы доставки и применения препарата. Их исполнение гарантирует максимальную эффективность вакцинации, отметил глава Минздрава.

«Для подготовки к массовой вакцинации мы поручили регионам увеличить число пунктов вакцинации и их пропускную способность», — цитирует Мурашко ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил со следующей недели перейти от масштабной к массовой вакцинации россиян от коронавируса.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что профильные ведомства готовы к выполнению поручения, и добавила, что до конца января в гражданский оборот поступит 2,1 млн доз вакцины. 

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