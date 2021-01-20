Вирусолог рассказал, когда лучше всего сделать прививку от COVID-19

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Профессор вирусологии, автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов рассказал, когда лучше всего сделать прививку от COVID-19.
Вирусолог рассказал, когда лучше всего сделать прививку от COVID-19
  • РИА Новости

«В межсезонье, когда снижение, возможность заболеть уменьшается, это лучшее время для вакцинации», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, классическая вакцинология говорит о том, что делать прививку в момент эпидемии нельзя.

«Но у нас нет возможности ждать. Нам надо сбивать эпидемию», — добавил Чепурнов.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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