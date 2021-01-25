Путин заявил о стабилизации эпидемиологической ситуации в России

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Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, что даёт возможность аккуратно снимать ограничения. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.
Путин заявил о стабилизации эпидемиологической ситуации в России
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

«В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется», — сказал глава государства.

Как отметил Путин, количество инфицированных COVID-19 снижается.

«Московским властям тоже спасибо большое, их усилия не проходят даром. И в Москве ситуация выравнивается. Это даёт возможность аккуратно снимать введённые ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму», — добавил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемия COVID-19 в городе пошла на спад.

По данным на 25 января, в России за сутки зарегистрировали 19 290 случаев заболевания коронавирусом.

Больше всего случаев выявлено в Москве (2382), Санкт-Петербурге (2116) и Подмосковье (1163). 

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