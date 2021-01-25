Собянин заявил о спаде эпидемии коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 в столице пошла на спад.

Как сообщает ТАСС, об этом Собянин заявил во время посещения госпиталя для пациентов с коронавирусом на ВДНХ.

«В Москве минимальные ограничения по сравнению с тем, что вводится в других городах. Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что пандемия пошла на спад. Мы начали постепенно, шаг за шагом, открывать город для нормальной жизни», — сказал он.

Ранее заместитель мэра столицы Анастасия Ракова выразила мнение, что победа над пандемией коронавируса в Москве возможна к середине либо к концу весны за счёт вакцинации.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.