Собянин заявил о спаде эпидемии коронавируса в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 в столице пошла на спад.
Собянин заявил о спаде эпидемии коронавируса в Москве
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, об этом Собянин заявил во время посещения госпиталя для пациентов с коронавирусом на ВДНХ.

«В Москве минимальные ограничения по сравнению с тем, что вводится в других городах. Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что пандемия пошла на спад. Мы начали постепенно, шаг за шагом, открывать город для нормальной жизни», — сказал он.

Ранее заместитель мэра столицы Анастасия Ракова выразила мнение, что победа над пандемией коронавируса в Москве возможна к середине либо к концу весны за счёт вакцинации.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.

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