Иммунолог оценил вероятность повторного заболевания COVID-19

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Иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.
Иммунолог оценил вероятность повторного заболевания COVID-19
  • © Сергей Ведяшкин
  • АГН «Москва»

«Важно понимать, что титр антител — это ещё не всё. Сам по себе такой показатель не гарантирует 100%-ной защиты от инфекции. Важны и другие параметры, общее состояние организма, ослабленность из-за тяжёлых хронических заболеваний, например», — цитирует эксперта kp.ru.

По его словам, в группу повышенного риска входят, например, те, у кого иммунная система в целом угнетена.

Как отметил эксперт, чем дальше человек от эпизода первого инфицирования, тем слабее защита организма.

«В целом пока ситуация не выглядит очень тревожно, описанные случаи явно не массовые. Но, безусловно, хорошо, что такие наблюдения ведутся, исследования продолжаются и учёные стараются отслеживать последствия малейших изменений коронавируса», — добавил Крючков.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU заявил, что в организме страдающих от иммунодефицита возникает больше мутаций коронавируса, чем у тех, кто не имеет проблем с иммунной системой.

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