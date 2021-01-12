Иммунолог рассказал о мутациях коронавируса

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Врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что в организме страдающих от иммунодефицита возникает больше мутаций коронавируса, чем у тех, кто не имеет проблем с иммунной системой.
Иммунолог рассказал о мутациях коронавируса
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

«Если коронавирус будет у них (людей с ослабленным иммунитетом. — RT) в организме находиться, то через определённое количество циклов размножений у вируса возникает мутация», — сказал он в беседе с URA.RU.

По его словам, чем меньше иммунных клеток в организме, тем меньше антител может вырабатывать человек.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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