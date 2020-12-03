Лауреаты конкурса «Большая перемена» определились с планами на будущее

Лауреаты всероссийского конкурса «Большая перемена» определились с планами на будущее.

Об этом сообщает «Взгляд».

В частности, девятиклассница Наталья Авдеева из Саратова выбрала направление «Твори!», поскольку мечтает связать свою жизнь с искусством. Свой приз она намерена направить на мастер-классы от известных профессиональных танцоров и на покупку гаджетов, чтобы развивать свои соцсети.

Иван Шишкин из Кирова учится в 11-м классе. В конкурсе он выбрал вызов «Создавай будущее!», так как увлекается компьютерными технологиями. Шишкин собирается направить свой приз на образование и профессиональное развитие.

Одиннадцатиклассник Даниял Шабанов из Махачкалы — участник вызова конкурса «Познавай Россию». Он хочет поступить в РНИМУ имени Пирогова и мечтает стать детским хирургом.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что финалисты «Большой перемены» предложили создать региональные команды для обмена опытом.