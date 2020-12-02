Финалисты «Большой перемены» предложили создать региональные команды для обмена опытом

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Финалисты первого сезона конкурса «Большая перемена» предложили создать региональные команды.
Финалисты «Большой перемены» предложили создать региональные команды для обмена опытом
  • ©Большая перемена
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Об этом сообщает «Утро.ру».

В рамках таких объединений можно проводить общие встречи для обсуждения инновационных школьных проектов, обмениваться личным опытом.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов поддержал инициативу. Со своей стороны, глава АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что конкурс направлен на развитие школьников и их потенциала.

Финальный этап завершился 5 ноября. Победителями признаны 300 учеников 11-х классов и 300 девятиклассников.

Ранее сообщалось, что тюменские школьники стали лауреатами всероссийского конкурса «Большая перемена».

ОТР сообщало, что российские школьники завоевали три золотые медали и одну серебряную на Международной олимпиаде по информатике.

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