Тюменские школьники стали лауреатами конкурса «Большая перемена»

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Тюменские школьники стали лауреатами всероссийского конкурса «Большая перемена».
Тюменские школьники стали лауреатами конкурса «Большая перемена»
  • Pixabay

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Главная цель мероприятия — предоставить возможность каждому подростку найти свои сильные стороны и проявить себя. После шести этапов в финал вышли около 1,2 тыс. человек. Финальные состязания проводились с 31 октября по 5 ноября в «Артеке».

Тюменская область попала в десятку лучших субъектов по числу поданных заявок. В финале регион представляли 17 человек, из них пятеро стали победителями.

Ранее ОТР сообщало, что российские школьники завоевали три золотые медали и одну серебряную на Международной олимпиаде по информатике.

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