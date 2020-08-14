В Москве на бесплатные тренировки «Спортивные выходные» записались более 1,5 тысяч человек

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В Москве в рамках программы «Здоровая Москва» на бесплатные занятия по уличным видам спорта «Спортивные выходные» через центры госуслуг записались более 1,5 тыс. участников старше 18 лет.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства Москвы.

Занятия проходят по субботам и воскресеньям. Они организованы столичным Департаментом спорта совместно с центрами госуслуг.

Профессиональные тренеры проводят занятия по бегу, воркауту, скандинавской ходьбе, кросс-кантри, скейтбордингу и другим видам спорта.

Для тренировок предусмотрено 27 городских площадок, в том числе ВДНХ, «Парк Горького», парк искусств «Музеон», «Сокольники», «Фили», Нескучный сад и парк 850-летия Москвы.

В программе есть и активные экскурсии: велосипедная прогулка по парку «Ходынское поле» и Лужникам, беговая экскурсия по Крылатским холмам и пешеходная на стадионе спорткомплекса «Лужники».

В Москве ранее рассказали о работе НКО по организации бесплатных спортивных мероприятий.

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