В Москве на бесплатные тренировки «Спортивные выходные» записались более 1,5 тысяч человек
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства Москвы.
Занятия проходят по субботам и воскресеньям. Они организованы столичным Департаментом спорта совместно с центрами госуслуг.
Профессиональные тренеры проводят занятия по бегу, воркауту, скандинавской ходьбе, кросс-кантри, скейтбордингу и другим видам спорта.
Для тренировок предусмотрено 27 городских площадок, в том числе ВДНХ, «Парк Горького», парк искусств «Музеон», «Сокольники», «Фили», Нескучный сад и парк 850-летия Москвы.
В программе есть и активные экскурсии: велосипедная прогулка по парку «Ходынское поле» и Лужникам, беговая экскурсия по Крылатским холмам и пешеходная на стадионе спорткомплекса «Лужники».
В Москве ранее рассказали о работе НКО по организации бесплатных спортивных мероприятий.