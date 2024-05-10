Психолог Хорс рассказал, нужно ли детям продолжать учиться в майские праздники

Практикующий психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с RT рассказал, чем занять детей на майские праздники.

По словам психолога, жёстких правил нет и важно смотреть на ребёнка.

«Некоторых, ну вот прям видно, если оставить совсем без учёбы на майские праздники, то будет откат и провал. По некоторым видно, что они уже настолько устали, их перегрузили, что им бы как раз здорово отдохнуть. И вот тут просто важно, чтобы родители имели несколько альтернатив у себя в голове и не руководствовались мнением, что должно быть только вот так и никак иначе», — объяснил он.

Хорс отметил, что сидение перед телевизором, в телефоне или в компьютере — это не отдых.

«Желательно активно проводить время на природе, нужна деятельность какая-то, смена места, смена режима. Вот это всё крайне показано на каникулах, и там тоже в зависимости от возраста, конечно. Если мы говорим, например, о младших школьниках, то можно интегрировать обучение во время отпуска, каникул в какую-то игровую форму в виде тех же настольных игр, например, связанных с математикой, — сейчас всего этого полно», — уточнил он.

Психолог подчеркнул, что для старших школьников другие рекомендации.

«Что касается старших школьников, которых, например, надо готовить к ЕГЭ, к экзаменам, то здесь, наоборот, стоит пережать сейчас и убрать из головы мнение, что он, бедняжка, устал. Важно, чтобы жалость к ребёнку или чувство вины перед ним не управляло родителями, при этом нужно понимание, что после экзаменов будет отдых», — заключил он.

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