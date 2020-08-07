В Москве рассказали о работе НКО по организации бесплатных спортивных мероприятий

Короткая ссылка
Ряд некоммерческих организаций (НКО) столицы возобновили или организовали бесплатные тренировки и иные спортивные мероприятия в городе.
В Москве рассказали о работе НКО по организации бесплатных спортивных мероприятий
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства Москвы.

«Благодаря НКО десятки тысяч москвичей регулярно занимаются физкультурой и спортом. Сейчас более 100 некоммерческих организаций, которые развивают это направление, возвращаются к привычному режиму работы», — рассказала заместитель мэра города Наталья Сергунина.

Она также отметила, что занятия проводятся с соблюдением санитарных правил, установленных Роспотребнадзором.

Как сообщали ранее «Известия», недавно в Ямало-Ненецком автономном округе открылись фитнес-центры, тренажёрные залы и бассейны.

 

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить