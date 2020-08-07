В Москве рассказали о работе НКО по организации бесплатных спортивных мероприятий
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства Москвы.
«Благодаря НКО десятки тысяч москвичей регулярно занимаются физкультурой и спортом. Сейчас более 100 некоммерческих организаций, которые развивают это направление, возвращаются к привычному режиму работы», — рассказала заместитель мэра города Наталья Сергунина.
Она также отметила, что занятия проводятся с соблюдением санитарных правил, установленных Роспотребнадзором.
Как сообщали ранее «Известия», недавно в Ямало-Ненецком автономном округе открылись фитнес-центры, тренажёрные залы и бассейны.