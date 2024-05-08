Путин отметил успешное развитие отношений с Арменией
- РИА Новости
«Для всех наших стран, в том числе для России и для Армении, позитивный характер имеет сотрудничество в рамках этой международной организации... Что касается двусторонних отношений, то они развиваются тоже очень успешно», — сказал он.
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Пашинян, являющийся действующим председателем Высшего евразийского экономического совета, поблагодарил Россию за тёплый приём и высокий уровень организации саммита ЕАЭС в Москве.