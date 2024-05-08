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Премьер Армении обсудит с Путиным вопросы безопасности в закрытом режиме

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Президент России Владимир Путин обсудит с премьером Армении Николом Пашиняном вопросы безопасности в регионе на переговорах в закрытом формате.
Премьер Армении обсудит с Путиным вопросы безопасности в закрытом режиме
  • РИА Новости

«Есть вопросы, касающиеся безопасности в регионе. Сейчас в открытом режиме говорить об этом в деталях не будем. Но есть возможность на полях работы ЕАЭС поговорить... в том числе коснуться и вопросов региональной безопасности», — сказал Путин.

В Москве проходит встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, диалог глав государств должен быть весьма содержательным, так как есть множество вопросов для обсуждения. RT ведёт трансляцию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, являющийся действующим председателем Высшего евразийского экономического совета, поблагодарил Россию за тёплый приём и высокий уровень организации саммита ЕАЭС в Москве.

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