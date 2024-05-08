Захарова: Британия откровенно лжёт для оправдания антироссийских мер

Великобритания использует откровенную ложь, чтобы обосновать антироссийские меры, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что британское правительство прилагает большие усилия для повышения градуса конфронтации вместо того, чтобы отказаться от курса на провоцирование России.

«На этот раз в Лондоне решили воспользоваться откровенной ложью, чтобы обосновать объявленные 8 мая антироссийские меры, включая высылку атташе по вопросам обороны... под предлогом некоего «российского следа» в пожаре на коммерческих складах... И всё это без предъявления каких-либо документов или конкретных фактов», — заявила Захарова.

По её словам, власти Великобритании буквально захлёбываются в русофобии.

Дипломат напомнила о предупреждениях в адрес Лондона, что любые недружественные действия получат соразмерный ответ.

Ранее глава британского МВД Джеймс Клеверли заявил, что Лондон высылает военного атташе России, снимает дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости, принадлежащих России.

В дипмиссии, комментируя данные действия со стороны британских властей, заявили, что объявленные Британией меры безусловно получат «адекватный ответ с российской стороны».