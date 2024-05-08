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Захарова: Британия откровенно лжёт для оправдания антироссийских мер

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Великобритания использует откровенную ложь, чтобы обосновать антироссийские меры, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: Британия откровенно лжёт для оправдания антироссийских мер
  • РИА Новости

Дипломат подчеркнула, что британское правительство прилагает большие усилия для повышения градуса конфронтации вместо того, чтобы отказаться от курса на провоцирование России.

«На этот раз в Лондоне решили воспользоваться откровенной ложью, чтобы обосновать объявленные 8 мая антироссийские меры, включая высылку атташе по вопросам обороны... под предлогом некоего «российского следа» в пожаре на коммерческих складах... И всё это без предъявления каких-либо документов или конкретных фактов», — заявила Захарова.

По её словам, власти Великобритании буквально захлёбываются в русофобии.

Дипломат напомнила о предупреждениях в адрес Лондона, что любые недружественные действия получат соразмерный ответ.

Ранее глава британского МВД Джеймс Клеверли заявил, что Лондон высылает военного атташе России, снимает дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости, принадлежащих России.

В дипмиссии, комментируя данные действия со стороны британских властей, заявили, что объявленные Британией меры безусловно получат «адекватный ответ с российской стороны».

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