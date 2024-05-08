Захарова: Британия откровенно лжёт для оправдания антироссийских мер
- РИА Новости
Дипломат подчеркнула, что британское правительство прилагает большие усилия для повышения градуса конфронтации вместо того, чтобы отказаться от курса на провоцирование России.
«На этот раз в Лондоне решили воспользоваться откровенной ложью, чтобы обосновать объявленные 8 мая антироссийские меры, включая высылку атташе по вопросам обороны... под предлогом некоего «российского следа» в пожаре на коммерческих складах... И всё это без предъявления каких-либо документов или конкретных фактов», — заявила Захарова.
По её словам, власти Великобритании буквально захлёбываются в русофобии.
Дипломат напомнила о предупреждениях в адрес Лондона, что любые недружественные действия получат соразмерный ответ.
Ранее глава британского МВД Джеймс Клеверли заявил, что Лондон высылает военного атташе России, снимает дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости, принадлежащих России.
В дипмиссии, комментируя данные действия со стороны британских властей, заявили, что объявленные Британией меры безусловно получат «адекватный ответ с российской стороны».