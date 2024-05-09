«На фоне внутриполитической ситуации»: Байден назвал американское оружие причиной гибели мирных жителей сектора Газа

Президент США Джо Байден заявил, что американские вооружения, поставляемые в Израиль, стали причиной гибели мирных жителей сектора Газа. По его словам, при вторжении израильских сил в Рафах Вашингтон прекратит передачу вооружений Тель-Авиву. В то же время Байден указал, что Израиль якобы ещё не перешёл «красную черту» в Рафахе, сосредоточив свои действия «на границе». Аналитики объясняют текущую риторику главы Белого дома его желанием дистанцироваться от происходящего в секторе Газа в преддверии президентских выборов. Однако радикального изменения политики Вашингтона в этом вопросе ожидать не стоит, уверены специалисты.

Президент США Джо Байден признал, что американские вооружения, поставляемые в Израиль, стали причиной гибели мирных жителей сектора Газа.

«От (применения. — RT) этих бомб и других их (ЦАХАЛ. — RT) действий в отношении населённых пунктов гибнут мирные жители в Секторе Газа», — констатировал Байден в эфире CNN, говоря о 900-килограммовых бомбах, поставки которых были приостановлены на прошлой неделе.

По данным Министерства здравоохранения сектора Газа, в результате ударов армии Израиля по территории анклава с 7 октября погибли почти 35 тыс. человек.

Байден впервые пообещал остановить некоторые поставки американского оружия в Израиль, которое, как он указал, используется для убийства мирных жителей в Секторе Газа, если премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядится начать масштабное вторжение в город Рафах.

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«Я отчётливо дал понять, что если зайдут в Рафах (чего они ещё не сделали)… если зайдут в Рафах, я не буду поставлять оружие, которое исторически использовалось для решения задач в Рафахе… Мы отстраняемся не от (обеспечения. — RT) безопасности Израиля. Мы отстраняемся от (обеспечения. — RT) способности Израиля вести войну в этих районах», — пояснил глава Белого дома.

В то же время, по его словам, США продолжат передавать Израилю оборонительные вооружения, в том числе предназначенные для системы ПВО.

«Мы продолжим обеспечивать безопасность Израиля в том, что касается «Железного купола» и способности страны отвечать на атаки (подобные тем. — RT) которые недавно осуществлялись с территории Ближнего Востока, — отметил Байден. — Но… мы не будем поставлять оружие и артиллерийские снаряды».

По словам осведомлённого источника CNN, израильские официальные лица в частном порядке выразили своим американским коллегам «серьёзное недовольство» приостановкой поставок и тем, как США обосновывают это решение СМИ.

Впрочем, Байден выразил уверенность, что Израиль своими действиями в Рафахе, пусть и спровоцировавшими напряжённость в регионе, ещё не пересёк красную линию.

Бойцы ЦАХАЛ

© Petros Giannakouris

«Они не заходили в населённые пункты. Их действия сосредоточены на границе. И сейчас это вызывает проблемы с Египтом, а я усердно трудился над тем, чтобы мы поддерживали с ним отношения и (могли рассчитывать на его. — RT) содействие… Я отчётливо дал понять Биби (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. — RT) и (его. — RT) военным чиновникам, что если они действительно зайдут в эти населённые пункты, то не получат нашей поддержки», — подчеркнул американский президент.

Ситуация в Рафахе

Напомним, в конце апреля глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху неоднократно объявлял о планах войти в Рафах и уничтожить находящиеся там батальоны ХАМАС вне зависимости от того, «будет ли достигнуто соглашение» об освобождении заложников и о прекращении огня. Он утверждает, что у Тель-Авива якобы «нет другого выбора». При этом в Рафахе, по данным ООН, находятся более 1,45 млн палестинских беженцев.

Утром 7 мая израильская армия объявила о начале «точечной» контртеррористической операции в восточном районе города. По версии ЦАХАЛ, военные получили данные, что расположенный там КПП «Рафах» якобы использовался в террористических целях. После этого газета The Times of Israel сообщила, что танки ЦАХАЛ приблизились к КПП, а после этого, по данным СМИ, израильские военные захватили пункт. Впоследствии в рамках операции в Рафахе по городу наносились авиаудары.

При этом, как сообщил пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке, Израиль нарушил все нормы международного права по эвакуации гражданского населения во время конфликта. По словам Лаерке, жителей необходимо предупреждать заранее об эвакуации, однако израильские власти этого не сделали. Кроме того, Израиль не обеспечил безопасность маршрутов эвакуации и районов назначения, а также наличие инфраструктуры, позволяющей принимать беженцев, отметил представитель ООН.

В дальнейшем министр обороны Израиля Йоав Галант объявил, что операция ЦАХАЛ продлится до «уничтожения батальонов ХАМАС в Рафахе или до возвращения первого заложника в Израиль».

«Утратит статус гегемона»

Текущие заявления главы Белого дома относительно причастности США к гибели мирных палестинцев аналитики объясняют тем, что для Вашингтона наступил тот момент, когда уже «нельзя отрицать очевидное».

«То, что явно видно всем, теперь прозвучало из уст президента США. Американцы давно используют такой приём. Впрочем, после этого ничего не последует. Вашингтон продолжит поставлять оружие Тель-Авиву, чувствуя свою безнаказанность из-за роли в этом конфликте. При этом Белый дом делает вид, что управляет ситуацией, связанной с еврейским государством и его операцией в Рафахе, однако само израильское руководство с успехом разбивает эту картинку. Потому что заявления американских политиков — это одно, а то, что происходит в секторе Газа, — это дело Израиля, как утверждают власти этой страны», — отметил в разговоре с RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Он не исключает, что ЦАХАЛ вскоре начнёт полномасштабную военную операцию в Рафахе, несмотря на заявления американских властей.

«Нетаньяху надо доказать свою брутальность и достичь целей противостояния с ХАМАС, иначе зачем вообще ему нужно было ввязываться в этот кризис. Цель Израиля — полный контроль над сектором Газа и тотальная зачистка местного населения, чтобы устранить какие-либо угрозы в свой адрес с этих территорий. Тель-Авив участвует в переговорном процессе, но, скорее, для отвода глаз, а не для примирения», — считает Мухин.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху

AP

© Abir Sultan

Политолог Александр Асафов, в свою очередь, предположил, что в Белом доме прекрасно понимают, что чем больше Израиль «убивает мирных палестинцев, тем сложнее будет переизбраться Байдену», который всё это молча поддерживал до недавнего времени.

«Дело в том, что любой может поставить агрессию Тель-Авива в вину Байдену. США передают оружие для убийства палестинских детей. И этот факт работает против главы Белого дома в колеблющихся штатах. Заявления Байдена впоследствии могут никак не повлиять на поставки вооружений Израилю, но как медиасобытие они будут использоваться в качестве демонстрации намерений президента США выступить хоть и не миротворцем, но и не соучастником уничтожения палестинцев», — сказал Асафов в комментарии RT.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, со своей стороны, считает совершенно очевидным, что Нетаньяху в своих действиях перешёл грань норм ведения войны, создав тем самым гуманитарное бедствие в Рафахе. Поэтому Байден планирует «дистанцироваться от этой ситуации», чтобы не ассоциироваться с гибелью мирного населения, полагает аналитик.

«Глава Белого дома этого категорически не хочет, учитывая, что значительная часть электората Демократической партии, на которую он делает ставку, явно не поддерживает агрессию Израиля. Неслучайно в США сейчас проходят массовые протесты из-за ситуации в Палестине среди либеральной части демократов, которые осуждают действия Нетаньяху. И если Байден продолжит открыто и всецело поддерживать меры израильского премьера, то он лишится поддержки части своего электората. Байден в сложной ситуации — ему накануне выборов нужно консолидировать своих избирателей, а не разобщить», — заметил Подберёзкин в беседе с RT.

Поэтому предупреждение Байдена о прекращении поставок вооружений — это шаг «в рамках пропагандистской кампании» перед президентскими выборами, уверен аналитик. По его словам, США могут до бесконечности отодвигать эту так называемую красную линию в ситуации с Рафахом и продолжать поставлять вооружение Израилю.

«Они будут двигать эту черту столько, сколько им надо. В то же время Нетаньяху, настроенный добиться уничтожения ХАМАС, будет идти до конца», — говорит Подберёзкин.

В свою очередь, политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ежов также считает, что заявление Байдена о возможной приостановке отправки оружия Израилю стоит воспринимать прежде всего как часть политической риторики.

«Слишком много примеров в актуальной практике, когда США не волновала судьба мирных граждан, гибнущих от поставляемых ими и их союзниками оружия и боеприпасов. Что касается «красных линий», о которых говорит Байден, то это понятие достаточно условное. Эти линии действительно могут сдвигаться. Другой вопрос, что станет «красной линией» в этом конфликте для самих Соединённых Штатов на фоне внутриполитической ситуации в условиях президентской кампании. Однако в любом случае потенциальная полномасштабная военная операция Израиля на юге Рафаха без учёта позиции американцев будет способствовать тому, что Вашингтон окончательно утратит статус мирового гегемона», — заключил Ежов.