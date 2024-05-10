Над Московской, Белгородской и Брянской областями: средства ПВО сбили пять БПЛА в ночь на 10 мая
МО: над тремя регионами РФ в ночь на 10 мая сбиты пять БПЛА
- РИА Новости
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10 мая 2024
Расчет 152-мм орудия «Гиацинт-Б» 50-го артиллерийского полка группировки войск «Днепр» уничтожил миномёт и военнослужащих ВСУ при занятии ими позиции севернее населённого пункта Работино (Запорожская область).
«Операторы БПЛА засекли занимающий позицию миномёт, передали нам координаты. Мы быстро доехали до огневой позиции нашей, сориентировались, и до его первого выстрела мы наперёд отработали по нему», — заявил старший офицер артиллерийской батареи.
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Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщили в Минобороны России.
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Операторы FPV-дронов группировки прикрытия государственной границы уничтожили в приграничном с Белгородской областью районе Украины наблюдательные пункты ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
«В отличие от ВСУ, у нас есть система самоликвидации. То есть если даже мы цель не находим, через определенный промежуток времени в зависимости от установок дрон самоуничтожается. Есть установки малого горения, есть установки средние и есть установки 300 — при них время горения самоликвидатора составляет примерно пять минут. Это обязательное условие», — сказал оператор FPV-дрона с позывным Гарик.
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Расчёты разведывательных беспилотников Zala гвардейского соединения ВДВ обнаружили и помогли артиллерии уничтожить пехоту ВСУ на правом берегу Днепра, а также украинские лодки, пытавшиеся пересечь реку, сообщили в Минобороны РФ.
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Глава крымского парламента Владимир Константинов счёл появление на сайте Владимира Зеленского петиции с просьбой пригласить иностранные войска на Украину сигналом истощения ВСУ.
«Это очевидный сигнал истощения ВСУ и близкого краха этой банды. Мы в преддверии большого шухера под названием «падение украинского фронта и окончательный развал территорий», — сказал он в разговоре с РИА Новости.
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В посёлке Теткино Глушковского района Курской области после сброса взрывных устройств с коптеров и атаки дронами-камикадзе загорелись три дома, сообщил губернатор Роман Старовойт.
По его словам, никто из жителей не пострадал, возгорания удалось ликвидировать.
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В Калужской области в результате падения БПЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«На место направлены оперативные подразделения для ликвидации возгорания. На данный момент пожар ликвидирован. По предварительным данным пострадавших нет. Проводится оценка размера повреждения инфраструктуры предприятия», — написал он в Telegram.
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Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что средствами ПВО украинский беспилотник, летевший на Москву, был сбит в городском округе Подольск.
По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
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В ночь на 10 мая пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ.
«Дежурными средствами ПВО были уничтожено пять украинских БПЛА из которых: три — над территорией Брянской области, один — над территорией Московской области и один над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ.