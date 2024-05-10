Над Московской, Белгородской и Брянской областями: средства ПВО сбили пять БПЛА в ночь на 10 мая

МО: над тремя регионами РФ в ночь на 10 мая сбиты пять БПЛА

Дежурные средства ПВО в ночь на 10 мая уничтожили в общей сложности пять украинских беспилотных летательных аппаратов, заявили в Минобороны России. Войска киевского режима пытались нанести атаки по объектам на территориях Белгородской, Брянской и Московской областей.