В Подмосковье рассказали о ситуации с рабочими местами на предприятиях в сфере ТКО
- ©Пресс-служба Губернатора Московской области
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства, на сегодняшний день в области открыто восемь комплексов по переработке отходов, а до конца 2021 года в эксплуатацию будет введено ещё три КПО, на которых жителям Подмосковья предоставят ещё 1,5 тыс. рабочих мест.
«Приоритет в трудоустройстве на комплексах по переработке отходов предоставляется местным жителям тех городских округов, где открыты КПО. Всего в общей сложности на современных предприятиях по обращению с отходами до конца следующего года будет создано 5 тыс. рабочих мест», — заявил министр.
Отмечается, что на действующих КПО работников трудоустраивают согласно действующему трудовому законодательству, для них предусмотрен бесплатный корпоративный транспорт и спецодежда.
Ранее, как сообщала газета «Реальное время», в Татарстане поручили законсервировать Самосыровский полигон твёрдых коммунальных отходов.