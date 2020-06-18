В Подмосковье рассказали о ситуации с рабочими местами на предприятиях в сфере ТКО

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Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский заявил, что благодаря строительству новых предприятий системы обращения с ТКО в регионе за полтора года были трудоустроены более 3,5 тыс. человек.
В Подмосковье рассказали о ситуации с рабочими местами на предприятиях в сфере ТКО
  • ©Пресс-служба Губернатора Московской области

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства, на сегодняшний день в области открыто восемь комплексов по переработке отходов, а до конца 2021 года в эксплуатацию будет введено ещё три КПО, на которых жителям Подмосковья предоставят ещё 1,5 тыс. рабочих мест.

«Приоритет в трудоустройстве на комплексах по переработке отходов предоставляется местным жителям тех городских округов, где открыты КПО. Всего в общей сложности на современных предприятиях по обращению с отходами до конца следующего года будет создано 5 тыс. рабочих мест», — заявил министр.

Отмечается, что на действующих КПО работников трудоустраивают согласно действующему трудовому законодательству, для них предусмотрен бесплатный корпоративный транспорт и спецодежда.

Ранее, как сообщала газета «Реальное время», в Татарстане поручили законсервировать Самосыровский полигон твёрдых коммунальных отходов.

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