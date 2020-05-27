В Ульяновской области сообщили о новом этапе выхода из ограничительных мер

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил на своей странице в Instagram, что в регионе с 1 июня начнётся «новый этап выхода отрасли спорта из ограничительных мер».

Он рассказал, что в области с 1 июня «стартует кампания профилактических мероприятий по оздоровлению населения».

Так, «ульяновцы смогут заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе с соблюдением дистанции не менее 5 м друг от друга».

Также, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, «к работе смогут вернуться фитнес-центры».

При этом отмечается, что «занятия будут проводиться по предварительной записи, исходя из площади залов для занятий спортом».

Он уточнил, что «условия посещения объектов будут детально проработаны каждым фитнес-клубом».

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 в фитнес-клубах и бассейнах.