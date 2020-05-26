Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе фитнес-клубов

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Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 в фитнес-клубах и бассейнах.
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе фитнес-клубов
  • Pixabay

Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

В рекомендациях говорится, в частности, что работники спортивных учреждений должны использовать маски и перчатки и регулярно их менять.

«Использование работниками спортивных сооружений средств личной индивидуальной защиты — маска (одноразовая или многоразовая) со сменой каждый два-три часа или респиратор фильтрующий, перчатки», — указывается в рекомендациях.

Также в документе говорится о правилах дезинфекции помещений спортивных учреждений и социальном дистанцировании между работниками и клиентами.

Отдельно в рекомендациях прописано, что тренажёры в залах должны быть расставлены на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга, а в бассейн пустят только при условии, что на каждого посетителя будет не менее 5 кв. м площади зеркала воды бассейна или 10 кв. м дорожки бассейна.

Ранее Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.

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