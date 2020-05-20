Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе санаториев

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Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе санаториев
  • РИА Новости

Как передаёт ТАСС со ссылкой на документ, рекомендуется заселять в номер по одному человеку, исключение составляют члены одной семьи или сопровождающие.

Принимать граждан в санатории следует только при наличии у них отрицательных результатов теста на коронавирус, полученных не позднее, чем за двое суток до отъезда.

Ведомство советует организовать питание по номерам либо в столовых и кафе при условии обеспечения социального дистанцирования.

Ранее сообщалось о подготовке рекомендаций по работе воздушного, водного и автомобильного транспорта.

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