Депутат Петров рассказал, как правильно носить медицинскую маску

Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров рассказал, как правильно носить медицинскую маску.

«Не надо саму маску брать руками, только за специальные резинки, так как на руках уже может быть вирус», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

Маска должна закрывать нос, рот, щёки и подбородок, а перегородку нужно прижать. Использовать маску следует не более двух часов. Снимают её также за резинки.

Затем маску необходимо убрать в отдельный пакет, который завязывают и выбрасывают в мусорное ведро.

«Делать это нужно обязательно в запечатанном виде», — отметил Петров.

Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с НСН оценил пользу от ношения масок на улице.