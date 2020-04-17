Депутат Петров рассказал, как правильно носить медицинскую маску

Короткая ссылка
Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров рассказал, как правильно носить медицинскую маску.
Депутат Петров рассказал, как правильно носить медицинскую маску
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Не надо саму маску брать руками, только за специальные резинки, так как на руках уже может быть вирус», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

Маска должна закрывать нос, рот, щёки и подбородок, а перегородку нужно прижать. Использовать маску следует не более двух часов. Снимают её также за резинки.

Затем маску необходимо убрать в отдельный пакет, который завязывают и выбрасывают в мусорное ведро.

«Делать это нужно обязательно в запечатанном виде», — отметил Петров.

Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с НСН оценил пользу от ношения масок на улице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить