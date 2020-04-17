Депутат Петров рассказал, как правильно носить медицинскую маску
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- РИА Новости
«Не надо саму маску брать руками, только за специальные резинки, так как на руках уже может быть вирус», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».
Маска должна закрывать нос, рот, щёки и подбородок, а перегородку нужно прижать. Использовать маску следует не более двух часов. Снимают её также за резинки.
Затем маску необходимо убрать в отдельный пакет, который завязывают и выбрасывают в мусорное ведро.
«Делать это нужно обязательно в запечатанном виде», — отметил Петров.
Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с НСН оценил пользу от ношения масок на улице.