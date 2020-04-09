В Казани перед судом предстанет подросток, напавший на пьяного отчима

В Казани перед судом предстанет 17-летний подросток, напавший на пьяного отчима.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева.

По данным следствия, около 1:00 в Новый год подросток повздорил с отчимом и ударил его ножом. Он быстро понял, что сделал, и стал оказывать первую помощь, после чего вызвал скорую.

Подросток обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью. Он признал вину частично. Уголовное дело передано в Ново-Савиновский районный суд.

Ранее kp.ru сообщал, что в Ярославской области завели дело по факту избиения подростка.