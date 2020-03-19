Психолог дала рекомендации по избавлению от стресса во время карантина

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Аналитический психолог Анна Хныкина рассказала, как без стресса пережить карантин из-за коронавируса.
Психолог дала рекомендации по избавлению от стресса во время карантина
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Москва 24» специалист рекомендовала реже смотреть и читать новости, поскольку это может усиливать чувство тревоги и порождать панику.

«На мой взгляд, единственный способ сейчас снять тревогу — иметь почву для того, чтобы было во что верить, заниматься своей жизнью, своим благополучием. Успокаивать себя тем, что каждый из нас сделал всё, чтобы сократить контакты, и не переживать о том, что он мог заразиться вирусом», — подчеркнула Хныкина.

Она также посоветовала обратить внимание на сохранение уровня своего дохода, например, найти дополнительный заработок, поскольку потеря денежных средств может вызвать серьёзный стресс.

Ранее клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс в беседе с НСН дал рекомендации, чем заниматься во время карантина.

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