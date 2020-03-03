В РПЦ оценили возможность упоминания Бога в Конституции

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Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда прокомментировал возможное внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога.
В РПЦ оценили возможность упоминания Бога в Конституции
  • РИА Новости

«Это никак не нарушает светского характера, поскольку не меняет той ситуации, в которой мы сегодня находимся. И то упоминание о вере в Бога, которое вносится, — это констатация, что это вера в Бога, которая «передана нашими предками». Упоминается конкретный исторический факт», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Легойда добавил, что кто-то может веру принимать, кто-то отвергать, но то, что «она передана нашими предками, это совершенно точно».

Отдельно он подчеркнул, что важнее всего то, что в Конституции будет зафиксирован «акцент на историческую преемственность». 

Ранее в Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции.

2 марта в Госдуму поступили президентские поправки к законопроекту об изменении Конституции.

Как заявили в нижней палате парламента, поправки изложены на 24 страницах и направлены в профильный комитет.

В числе поправок есть упоминание о Боге.

Подробнее — в материале RT.

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