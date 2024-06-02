Экс-советник Пентагона: ФРГ движется в сторону России и отдаляется от США
Такую точку зрения высказал на своей странице в социальной сети X бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор.
«Германия движется дюйм за дюймом в сторону России — интеллектуально, ментально и стратегически. В последующие месяцы мы увидим окончательный разрыв между США и Берлином», — написал он.
Ранее бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что жизнь в России безопаснее, чем в странах Европы.