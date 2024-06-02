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Экс-советник Пентагона: ФРГ движется в сторону России и отдаляется от США

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ФРГ в своей политике сближается с Россией, одновременно с этим в ближайшие месяцы может произойти «разрыв» в отношениях Германии и Соединённых Штатов.

Такую точку зрения высказал на своей странице в социальной сети X бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор.

«Германия движется дюйм за дюймом в сторону России — интеллектуально, ментально и стратегически. В последующие месяцы мы увидим окончательный разрыв между США и Берлином», — написал он.

Ранее бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что жизнь в России безопаснее, чем в странах Европы.

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