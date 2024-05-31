Кнайсль: жизнь в России безопаснее, чем в странах Европы
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Об этом Кнайсль сообщила во время женского форума в Кузбассе, передаёт ТАСС.
«Мне нравится жить в России, потому что здесь есть свобода. Свобода — значит жить в безопасности», — заявила она.
Экс-глава австрийского МИД отметила, что и в Москве, и Санкт-Петербурге или Хабаровске можно ночью гулять в парке. Такие условия были в Австрии 30 лет назад.
Она также добавила, что россиянки выглядят женственно и сохраняют свою женскую суть. Между тем в Австрии, по её словам, порой сложно понять, кто мужчина, а кто женщина.
Ранее Кнайсль выразила мнение, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ведут себя как 13-летние подростки.