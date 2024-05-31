RT в Telegram
Подпишись

Кнайсль: жизнь в России безопаснее, чем в странах Европы

Короткая ссылка
Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала, что жизнь в России безопаснее, чем в Европе. По её мнению, это свидетельствует о высоком уровне свободы в стране.
Кнайсль: жизнь в России безопаснее, чем в странах Европы
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом Кнайсль сообщила во время женского форума в Кузбассе, передаёт ТАСС.

«Мне нравится жить в России, потому что здесь есть свобода. Свобода — значит жить в безопасности», — заявила она. 

Экс-глава австрийского МИД отметила, что и в Москве, и Санкт-Петербурге или Хабаровске можно ночью гулять в парке. Такие условия были в Австрии 30 лет назад. 

Она также добавила, что россиянки выглядят женственно и сохраняют свою женскую суть. Между тем в Австрии, по её словам, порой сложно понять, кто мужчина, а кто женщина. 

Ранее Кнайсль выразила мнение, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ведут себя как 13-летние подростки. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить