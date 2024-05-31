Кнайсль: жизнь в России безопаснее, чем в странах Европы

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала, что жизнь в России безопаснее, чем в Европе. По её мнению, это свидетельствует о высоком уровне свободы в стране.

Об этом Кнайсль сообщила во время женского форума в Кузбассе, передаёт ТАСС.

«Мне нравится жить в России, потому что здесь есть свобода. Свобода — значит жить в безопасности», — заявила она.

Экс-глава австрийского МИД отметила, что и в Москве, и Санкт-Петербурге или Хабаровске можно ночью гулять в парке. Такие условия были в Австрии 30 лет назад.

Она также добавила, что россиянки выглядят женственно и сохраняют свою женскую суть. Между тем в Австрии, по её словам, порой сложно понять, кто мужчина, а кто женщина.

Ранее Кнайсль выразила мнение, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ведут себя как 13-летние подростки.