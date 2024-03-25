Кнайсль: Бербок и фон дер Ляйен ведут себя как 13-летние подростки

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ведут себя как 13-летние подростки, а не как взрослые люди: они «хлопают дверью» и отгораживаются от окружающего мира, считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Такие люди, как бывший глава Франции Жак Ширак, то есть истинные джентльмены и дамы, уже ушли, отметила она.

Кнайсль дала интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову в рамках работы над фильмом «Белград» телеканала «Россия 1». В нём она оценила работу Бербок и фон дер Ляйен.

«Я бы сказала, что сейчас бал правят подростки. Они не взрослые, независимо от их возраста. Хотя у госпожи Урсулы фон дер Ляйен больше подростковый подход — она не действует как взрослый, зрелый человек, продумывающий все действия до самого конца и результата. Так что люди с циничными взглядами, возможно, были более полезными, потому что они продумывали свои действия и старались предвидеть, какую смогут извлечь выгоду, но сегодня подход стал невероятно эмоциональным, просто ребяческим», — рассказала бывший министр.

Анналена Бербок определённо является примером такого ребячества, подчеркнула Кнайсль.

«Я называю их подростками, потому что они напоминают мне 13-летних подростков, которые хлопают дверью и запираются в своей комнате, отгораживаясь от окружающего мира. Они действительно как 13-летние, и это проблема. Поэтому, когда вы сегодня хотите поговорить с кем-то в Европе, у вас возникает проблема с пониманием того, как выбрать партнёра», — сказала собеседница.

В феврале об Анналене Бербок высказалась и представитель МИД России Мария Захарова, назвав её удивительно необразованной и недалёкой. Причиной для этого стало заявление немецкого министра о том, что в Европе никто не верил, что санкции остановят Россию, когда их вводили, но «санкции — это важно». Захарова также призвала срочно «вернуть потерянный ум» главе германского внешнеполитического ведомства после её слов о Си Цзиньпине.

В российском МИД также отреагировали на слова фон дер Ляйен, по мнению которой, Москва и изменения климата виновны в проблемах, с которыми столкнулись протестующие европейские фермеры.