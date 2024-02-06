Захарова ответила Урсуле фон дер Ляйен на обвинения России в проблемах фермеров
- РИА Новости
«Вот это мощный поворот. Неожиданно, но приятно, что мы ещё и всем климатом на планете управляем. Фермеры есовские на этом фоне теряются... Интересно, а ось Земли смещается тоже по велению Москвы?» — написала она в своём Telegram-канале.
Ранее газета Politico опубликовала материал, согласно которому политики стран Европейского союза обвинили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в превышении полномочий.
Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина в беседе с RT заявила, что при Урсуле фон дер Ляйен ЕС стал прицепной лошадью к повозке НАТО.