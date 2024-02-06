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Захарова ответила Урсуле фон дер Ляйен на обвинения России в проблемах фермеров

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на обвинения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, по мнению которой Москва и изменения климата виновны в проблемах, с которыми столкнулись протестующие европейские фермеры.
Захарова ответила Урсуле фон дер Ляйен на обвинения России в проблемах фермеров
  • РИА Новости

«Вот это мощный поворот. Неожиданно, но приятно, что мы ещё и всем климатом на планете управляем. Фермеры есовские на этом фоне теряются... Интересно, а ось Земли смещается тоже по велению Москвы?» — написала она в своём Telegram-канале.

Ранее газета Politico опубликовала материал, согласно которому политики стран Европейского союза обвинили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в превышении полномочий.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина в беседе с RT заявила, что при Урсуле фон дер Ляйен ЕС стал прицепной лошадью к повозке НАТО.

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