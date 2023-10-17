Аналитик: при Урсуле фон дер Ляйен ЕС стал прицепной лошадью к повозке НАТО

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина в беседе с RT прокомментировала сообщения СМИ о том, что некоторые политики стран Европейского союза обвинили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в превышении полномочий.

По словам собеседницы RT, в ЕС действительно растёт объём недовольства Урсулой фон дер Ляйен.

«Это может быть связано и с коронавирусной политикой, и с политикой санкций, и с иммиграционным давлением, и с ролью США. (Недовольство. — RT) может вызывать позиция в отношении Китая и санкций. Более того, как раз ЕС понёс основное бремя санкционных издержек, которые, однако, не затронули США», — рассказала Ерёмина.

Она обратила внимание на то, что Урсула фон дер Ляйен не заботится о гражданах ЕС, потому что «у неё совершенно другие задачи».

«Она перед другими отчитывается с учётом давления со стороны США. Именно при ней, по сути, Евросоюз стал такой прицепной лошадью к повозке НАТО. По этой причине все эти публикации и появляются. Но будь кто-то другой на месте Урсулы фон дер Ляйен, думаю, он точно так же выполнял все решения так называемого вашингтонского обкома, и Евросоюз шёл бы по тому же самому пути... Это такая чисто чиновничья должность. Она (Урсула фон дер Ляйен. — RT) не является в этом смысле политической фигурой, не является лидером», — добавила аналитик.

По её мнению, глава Еврокомиссии будет выполнять свои обязанности до конца срока, несмотря на критику в её адрес.

«Никто не поднимает вопрос о том, что она должна досрочно уйти в отставку. Таких примеров мы не видели, все дорабатывали на своём посту», — заключила собеседница RT.

Ранее газета Politico опубликовала материал, согласно которому, политики стран Европейского союза обвинили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в превышении полномочий.

По словам источников газеты, фон дер Ляйен начала антисубсидийное расследование против китайских электромобилей, а также заявила о готовности выделить Тунису €900 млн для борьбы с миграционным кризисом.

Отмечается, что эти решения были приняты главой ЕК без согласования с членами ЕС.