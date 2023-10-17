Politico: в ЕС обвинили главу Еврокомиссии фон дер Ляйен в превышении полномочий
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Об этом информирует газета Politico.
«Она всё чаще ведёт себя как королева», — заявил один из европейских дипломатов.
По словам источников газеты, фон дер Ляйен начала антисубсидийное расследование против китайских электромобилей, а также заявила о готовности выделить Тунису €900 млн для борьбы с миграционным кризисом.
Отмечается, что эти решения были приняты главой ЕК без согласования с членами ЕС.
Кроме того, ряд чиновников остались недовольны тем, что в Израиле фон дер Ляйен выразила сочувствие пострадавшим от атаки палестинского движения ХАМАС, однако не упомянула о необходимости соблюдать международное право по отношению к жителям сектора Газа.
«В частных беседах в Брюсселе дипломаты, законодатели и сотрудники её же Европейской комиссии жалуются на то, что фон дер Ляйен выходит за рамки своих должностных обязанностей», — говорится в статье.