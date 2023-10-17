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Politico: в ЕС обвинили главу Еврокомиссии фон дер Ляйен в превышении полномочий

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Некоторые политики стран Европейского союза обвинили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в превышении полномочий.
Politico: в ЕС обвинили главу Еврокомиссии фон дер Ляйен в превышении полномочий
  • AP
  • © Andres Kudacki

Об этом информирует газета Politico.

«Она всё чаще ведёт себя как королева», — заявил один из европейских дипломатов.

По словам источников газеты, фон дер Ляйен начала антисубсидийное расследование против китайских электромобилей, а также заявила о готовности выделить Тунису €900 млн для борьбы с миграционным кризисом.

Отмечается, что эти решения были приняты главой ЕК без согласования с членами ЕС.

Кроме того, ряд чиновников остались недовольны тем, что в Израиле фон дер Ляйен выразила сочувствие пострадавшим от атаки палестинского движения ХАМАС, однако не упомянула о необходимости соблюдать международное право по отношению к жителям сектора Газа.

«В частных беседах в Брюсселе дипломаты, законодатели и сотрудники её же Европейской комиссии жалуются на то, что фон дер Ляйен выходит за рамки своих должностных обязанностей», — говорится в статье.

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