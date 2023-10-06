Узнать больше

Spiegel: Мишель и фон дер Ляйен устроили заочную перепалку из-за Украины

Короткая ссылка
Глава Евросовета Шарль Мишель и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен устроили заочную перепалку из-за Украины и борьбы за власть в ЕС.

Об этом пишет Spiegel.

Отмечается, что в интервью газете Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы фон дер Ляйен.

«Еврокомиссия отреагировала гневно и раздражена заявлениями о скором присоединении Украины», — говорится в статье.

По данным газеты, в прошлом между главой Евросовета и председателем ЕК уже велась «довольно странная» борьба за власть.

«Конфликт становится очевидным снова и снова, особенно во внешней политике», — говорится в публикации.

Ранее китайский журналист Чэнь Вэйхуа заявил, что Урсула фон дер Ляйен ведёт ЕС к катастрофе.

Также фон дер Ляйен заявила о планах начать подготовку к расширению ЕС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить