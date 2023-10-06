Spiegel: Мишель и фон дер Ляйен устроили заочную перепалку из-за Украины

Глава Евросовета Шарль Мишель и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен устроили заочную перепалку из-за Украины и борьбы за власть в ЕС.

Об этом пишет Spiegel.

Отмечается, что в интервью газете Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы фон дер Ляйен.

«Еврокомиссия отреагировала гневно и раздражена заявлениями о скором присоединении Украины», — говорится в статье.

По данным газеты, в прошлом между главой Евросовета и председателем ЕК уже велась «довольно странная» борьба за власть.

«Конфликт становится очевидным снова и снова, особенно во внешней политике», — говорится в публикации.

Ранее китайский журналист Чэнь Вэйхуа заявил, что Урсула фон дер Ляйен ведёт ЕС к катастрофе.

Также фон дер Ляйен заявила о планах начать подготовку к расширению ЕС.