Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о планах начать подготовку к расширению ЕС
- AP
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Об этом глава ЕК сказала в ходе пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
Она отметила, что ЕС готов изменять свои конвенции и договоры в случае расширения.
Также фон дер Ляйен заявила, что ЕС уже нужно делать шаги в сторону расширения своего состава.
«Евросоюз, готовый к расширению, может стать реальностью быстрее, [чем кажется]», — цитирует её ТАСС.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад на протяжении 50 лет не держит данное Турции слово и тормозит процесс вступления в ЕС.