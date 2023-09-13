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Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о планах начать подготовку к расширению ЕС

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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах начать подготовку к анализу действующих в Евросоюзе документов и институтов для их адаптации к возможности расширения сообщества.
Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о планах начать подготовку к расширению ЕС
  • AP
  • © Olivier Matthys

Об этом глава ЕК сказала в ходе пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Она отметила, что ЕС готов изменять свои конвенции и договоры в случае расширения.

Также фон дер Ляйен заявила, что ЕС уже нужно делать шаги в сторону расширения своего состава.

«Евросоюз, готовый к расширению, может стать реальностью быстрее, [чем кажется]», — цитирует её ТАСС.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад на протяжении 50 лет не держит данное Турции слово и тормозит процесс вступления в ЕС.

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