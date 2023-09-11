Эрдоган заявил, что Запад 50 лет не держит данное Турции слово

Запад на протяжении 50 лет не держит данное Турции слово и тормозит процесс вступления в ЕС, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Он напомнил о словах президента России Владимира Путина, который отметил, что Запад не выполнил своих обещаний, в связи с чем Россия приостановила зерновой коридор.

«Что это такое? Разве Запад на протяжении пятидесяти лет сдержал данное нам слово? Европейский союз пятьдесят лет нас тормозит», — цитирует его РИА Новости.

По словам Эрдогана, сегодня состоялась встреча с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Турецкая сторона заявила ему, что «эти весы не выдержат такой нагрузки».

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что выступает против возобновления переговоров о вступлении Турции в Евросоюз, а также призвал власти сообщества начать новый формат сотрудничества Брюсселя с Анкарой.

При этом еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливер Вархели заявил, что союз готов двигаться в сторону упрощения визового режима с Турцией.