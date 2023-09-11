Узнать больше

Welt: канцлер Австрии выступил против переговоров о членстве Турции в ЕС

Короткая ссылка
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что выступает против возобновления переговоров о вступлении Турции в Евросоюз, а также призвал власти сообщества начать новый формат сотрудничества Брюсселя с Анкарой.
Welt: канцлер Австрии выступил против переговоров о членстве Турции в ЕС
  • AP
  • © Geert Vanden Wijngaert

В интервью газете Die Welt он подчеркнул важность честного отношения двух сторон, в которое включается и официальное прекращение переговоров о членстве в ЕС.

«Мы выступаем за дальнейшее сближение Анкары и Брюсселя, но полноценное членство Турции в ЕС не представляется нам возможным», — добавил Нехаммер.

Канцлер выступил за новое партнёрство между Турцией и ЕС, которое будет основано на доверии и сотрудничестве по экономическим и политическим вопросам.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливер Вархели заявил, что союз готов двигаться в сторону упрощения визового режима с Турцией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить