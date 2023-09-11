Welt: канцлер Австрии выступил против переговоров о членстве Турции в ЕС
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- © Geert Vanden Wijngaert
В интервью газете Die Welt он подчеркнул важность честного отношения двух сторон, в которое включается и официальное прекращение переговоров о членстве в ЕС.
«Мы выступаем за дальнейшее сближение Анкары и Брюсселя, но полноценное членство Турции в ЕС не представляется нам возможным», — добавил Нехаммер.
Канцлер выступил за новое партнёрство между Турцией и ЕС, которое будет основано на доверии и сотрудничестве по экономическим и политическим вопросам.
Ранее еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливер Вархели заявил, что союз готов двигаться в сторону упрощения визового режима с Турцией.