Welt: канцлер Австрии выступил против переговоров о членстве Турции в ЕС

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что выступает против возобновления переговоров о вступлении Турции в Евросоюз, а также призвал власти сообщества начать новый формат сотрудничества Брюсселя с Анкарой.

В интервью газете Die Welt он подчеркнул важность честного отношения двух сторон, в которое включается и официальное прекращение переговоров о членстве в ЕС.

«Мы выступаем за дальнейшее сближение Анкары и Брюсселя, но полноценное членство Турции в ЕС не представляется нам возможным», — добавил Нехаммер.

Канцлер выступил за новое партнёрство между Турцией и ЕС, которое будет основано на доверии и сотрудничестве по экономическим и политическим вопросам.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливер Вархели заявил, что союз готов двигаться в сторону упрощения визового режима с Турцией.