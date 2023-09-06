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Еврокомиссар: ЕС готов двигаться в сторону упрощения визового режима с Турцией

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Евросоюз готов двигаться вперёд в вопросе либерализации визового режима с Турцией.
Еврокомиссар: ЕС готов двигаться в сторону упрощения визового режима с Турцией
  • РИА Новости

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливер Вархели.

«Мы можем многое сделать, сегодня обсудили потенциальные вопросы, в которых мы можем быстро продвинуться вперёд. Таможенный союз, упрощение визового режима — мы готовы двигаться вперёд», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Турцию в Европе европейцы не ждут, Анкаре не стоит носить розовые очки.

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