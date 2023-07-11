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Песков: Турцию в Европе никто из европейцев не ждёт, пора снять розовые очки

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Турцию в Европе европейцы не ждут, Анкаре не стоит носить розовые очки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: Турцию в Европе никто из европейцев не ждёт, пора снять розовые очки
  • Gettyimages.ru

Так он ответил на вопрос о том, что курс Турции становится более ориентированным на Запад.

«Если называть вещи своими именами, Турцию никто не хочет видеть в Европе, я имею в виду европейцев. И здесь наши турецкие партнёры тоже, наверное, не должны носить розовые очки», — сказал Песков.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что перед вхождением Швеции в Североатлантический альянс нужно принять Турцию в Евросоюз.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос членства Турции в ЕС не связан со вступлением Швеции в НАТО.

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