Белый дом: вопрос членства Турции в ЕС не связан со вступлением Швеции в НАТО
- Gettyimages.ru
- © BirgitKorber
«НАТО — это НАТО. ЕС — это ЕС. США не входят в ЕС. США ранее выступали за переговоры Турции с Европой, за возобновление этих переговоров. Президент Байден начал заниматься этой темой задолго до того, как встал вопрос о членстве [Швеции] в НАТО. Так что, насколько нам известно, эти темы не взаимосвязаны», — цитирует его ТАСС.
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что перед вхождением Швеции в Североатлантический альянс нужно принять Турцию в Евросоюз.