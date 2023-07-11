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Белый дом: вопрос членства Турции в ЕС не связан со вступлением Швеции в НАТО

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос членства Турции в ЕС не связан со вступлением Швеции в НАТО.
Белый дом: вопрос членства Турции в ЕС не связан со вступлением Швеции в НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © BirgitKorber

«НАТО — это НАТО. ЕС — это ЕС. США не входят в ЕС. США ранее выступали за переговоры Турции с Европой, за возобновление этих переговоров. Президент Байден начал заниматься этой темой задолго до того, как встал вопрос о членстве [Швеции] в НАТО. Так что, насколько нам известно, эти темы не взаимосвязаны», — цитирует его ТАСС.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что перед вхождением Швеции в Североатлантический альянс нужно принять Турцию в Евросоюз.

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